Android Auto è sicuramente una delle piattaforme maggiormente apprezzate dagli automobilisti di tutto il mondo. Il noto sistema di infotainment è molto utilizzato per tanti motivi: sicuramente i comandi di accesso facilitati, che consentono una gestione totale del proprio device, è tra questi. In questo modo, non solo si dà ad Android Auto un maggior raggio d’azione, ma si evita anche che chi sta alla guida si distragga e metta in pericolo chi è con lui.

Google ha anche adottato da qualche tempo una politica vincente, ossia quella di aggiornare quanto più spesso possibile Android Auto con nuove feature. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli aggiornamenti che stanno per arrivare.

Android Auto: cosa porterà il prossimo aggiornamento?

Come detto anche prima, Google ha deciso di deliziarci portando altre news molto intriganti. Il nuovo aggiornamento, infatti, potrebbe essere uno di quelli più sostanziosi che ha mai rilasciato negli ultimi periodi. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta:

Ora Android Auto potrà prendere contatto con i sensori posti all’interno dell’auto e mostrare a schermo varie spie , tra cui: pressione dell’olio, temperatura acqua raffreddamento e motore, stato di salute dei freni e pressione di gonfiaggio gomme;

e mostrare a schermo , tra cui: pressione dell’olio, temperatura acqua raffreddamento e motore, stato di salute dei freni e pressione di gonfiaggio gomme; Interfaccia grafica migliorata significativamente, sia in navigazione che nei menù dell’app;

migliorata significativamente, sia in navigazione che nei menù dell’app; Importante miglioramento della stabilità che eviterà crash improvvisi durante la guida.

durante la guida. Inserimento di un nuovo menù d’accesso facilitato pensato per gli ipovedenti dal lato passeggero;

Rimanete connessi sul nostro sito, dove vi aggiorneremo quando ci sarà l’avvento di questi fantastici aggiornamenti.