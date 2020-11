Coop e Ipercoop letteralmente da paura con un volantino che pone fine al dominio di Unieuro, attivando difatti tantissimi sconti incredibili, e ponendoli alla portata di ogni consumatore sull’intero territorio nazionale. Il risparmio è molto interessante, proprio perché applicato su alcuni dei modelli dal maggiore interesse generale.

La campagna promozionale descritta nell’articolo, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita di proprietà di Coop e Ipercoop, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, o altrove sul territorio nazionale. Se interessati a pagare a rate, segnaliamo ad ogni modo la presenza del Tasso Zero, ovvero senza interessi.

Coop e Ipercoop: quali sono le offerte più interessanti

L’offerta più interessante dell’intero volantino Coop e Ipercoop è stata applicata direttamente sul Samsung Galaxy A71, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, dotato comunque di ottime caratteristiche tecniche generali.

Il punto forte della scheda tecnica è indubbiamente rappresentato dal pannello AMOLED da 6.7 pollici, un display praticamente mai visto prima su dispositivi della stessa fascia di prezzo, e supportato anche da una capiente e performante batteria da oltre 4000mAh.

Il suo prezzo finale di vendita risulta essere più che alla portata, infatti potrà essere acquistato con soli 339 euro, naturalmente per la versione completamente no brand e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.