Il volantino di Esselunga è davvero da primato, grazie ai nuovissimi Black Days, attivi ovunque sul territorio nazionale fino al 28 novembre, gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una campagna promozionale che promette la possibilità di accedere a tantissimi prodotti scontatissimi.

Coloro che vorranno approfittare degli sconti, infatti, dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non potranno godere degli stessi identici prezzi di vendita. Inoltre, ogni dispositivo che andrete ad acquistare sarà coperto dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché comunque essere distribuito in versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: le offerte del Black Friday sono da paura

I prezzi inclusi all’interno del volantino Esselunga sono davvero da primato, uno dei prodotti che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, top di gamma a tutti gli effetti, lanciato sul mercato nel corso della primavera 2020 ad una cifra astronomica. Al giorno d’oggi è possibile acquistarlo invece ad un livello più accessibile, saranno necessari solamente 599 euro.

Con 50 euro in più, invece, l’utente potrà decidere di mettere le mani direttamente sul buon vecchio Apple iPhone 11, il modello del 2019 che tanto ha fatto bene e convinto la critica, oggi risulta essere disponibile proprio a 649 euro nella versione da 64GB di memoria interna.

Il volantino Esselunga non si ferma qui ed espande le proprie offerte anche verso altri settori, il consiglio è di prendere visione delle pagine inserite qui sotto.