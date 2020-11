Dicembre è ormai arrivato, il Natale è dietro l’angolo e presto saremo nel 2021. Prima però abbiamo davanti un intero mese carico di novità sul servizio streaming di Amazon Prime Video.

A partire dalle nuove puntate di The Expanse e la prima stagione di The Wilds e di El Cid. Agli habitué della piattaforma invece farà piacere sapere dell’arrivo di altri episodi di The Grand Tour Presents: A Massive Hunt, uno spinoff della serie già diventata un classico su Prime Video: The Grand Tour. Scopriamo qualche titolo in più.

Amazon Prime Video: alcune novità in arrivo a dicembre 2020

Come serie TV originale sbarcherà The Wilds l’11 dicembre. In parte survival drama, in parte “pigiama party” distopico, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C’è solo un colpo di scena in questo drama emozionante… le ragazze non sono finite su quell’isola per caso.

Per quanto riguarda film e documentari originali arriverà il 1° dicembre 2020 The Gentlemen. Dall’autore e regista Guy Ritchie arriva The Gentlemen, una sofisticata commedia action con un cast di primo livello. Il film segue le vicende dell’emigrato americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che si è costruito un impero della marijuana a Londra. Quando si diffonde l’indiscrezione che possa volere abbandonare il mercato per sempre, si attivano una serie di piani, complotti e ricatti nel tentativo di riuscire a sottrargli il dominio.

Molto atteso anche I’m Your Woman, l’11 dicembre. Interpretato dal premio Oscar Colin Firth e da Julie Walters, è l’adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, uno dei più famosi e amati classici della letteratura di tutti i tempi, che solo in Italia ha venduto milioni di copie. Generazioni di bambini si sono affezionati alla piccola Mary che, costretta a trasferirsi nella misteriosa casa dello zio in seguito alla morte dei suoi genitori, scopre l’esistenza di uno splendido giardino abbandonato in cui sono celati i segreti della sua famiglia. Un film per tutta la famiglia, dai produttori di Harry Potter e Paddington, un viaggio in una dimensione fantastica nei misteri di un luogo magico, che cambierà per sempre il corso della vita dei protagonisti. Tutti gli altri titoli li scopriremo con l’arrivo del mese di dicembre 2020.