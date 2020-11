La piattaforma di contenuti in streaming Amazon ha recentemente annunciato le novità che arriveranno su Prime Video a novembre 2020. Vi ricordo che, per ogni serie o film che arriva, altrettanti sono stati cancellati dal catalogo alla fine del mese precedente.

Iniziamo subito con oggi 1° novembre 2020, giorno in cui arriverà “The Courier“, un action-thriller con Gary Oldman e Olga Kurylenko. Scopriamo insieme gli altri contenuti a venire.

Amazon Prime Video: alcuni dei contenuti in arrivo a novembre 2020

Dal 6 novembre sarà disponibile “Ferro“, un documentario incentrato sulla vita privata e professionale del cantante Tiziano Ferro. Il film offre uno spaccato sulla storia, le passioni, la vita quotidiana e il lavoro dell’artista amato in Italia e nel mondo. Le riprese, effettuate tra Italia e Stati Uniti, accompagnano gli spettatori in un percorso che permetterà di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista del cantante dopo vent’anni di carriera. Alcune parti sono raccontate da persone care a Ferro e rivelano aspetti sconosciuti della sua vita con il contributo di filmati inediti.

Il 12 novembre si aggiungerà al catalogo “Alex Rider“, una serie basata su “Point Blanc”, secondo volume della serie di libri Alex Rider scritta da Anthony Horowitz. Il 18 novembre debutterà “Il Talento Del Calabrone”, un film originale che ha per protagonista Steph (Lorenzo Richelmy), un giovane DJ sulla cresta dell’onda. Ogni sera conduce un programma radiofonico con un forte seguito durante il quale riceve chiamate dai fan. Una sera, una telefonata lo raggela: uno sconosciuto (Sergio Castellitto) annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città se il DJ non lo intratterrà in diretta.

Il 20 novembre giungeranno due novità: la prima è “The Pack“, una serie che celebra il profondo legame tra i cani e i loro amici umani. Condotta dalla sciatrice medaglia d’oro Lindsey Vonn e dalla co-conduttrice canina Lucy, The Pack vede 12 squadre composte da cani e rispettivi padroni in una sfida intorno al mondo. Il premio per la coppia vincente è di 750.000 dollari: 500.000 andranno ai vincitori e 250.000 in beneficienza ad una associazione che si occupa di animali. Il 20 novembre arriverà anche “Motherland: Fort Salem“, serie in 10 episodi creata da Eliot Laurence. “Force of Nature” è un film con Mel Gibson disponibile dal 23 novembre e molti altri.