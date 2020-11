Il Black Friday è ufficialmente arrivato anche da MediaWorld e promette battaglia assoluta nel mercato della rivendita di elettronica, al suo interno gli utenti possono trovare innumerevoli sconti e prezzi fortemente ribassati rispetto alle aspettative del periodo.

Risparmiare con il Black Friday è assolutamente possibile, basterà prestare attenzione alle riduzioni applicate dalle aziende, da MediaWorld ogni utente troverà davvero pane per i propri denti, riuscendo a mettere le mani su diversi dispositivi di alta qualità. Il volantino discusso risulta essere attivo anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso, con possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione (in genere costano 10 euro). La rateizzazione a Tasso Zero potrà essere richiesta, previa accettazione della finanziaria, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Il Black Friday è arrivato anche su Amazon, scoprite le migliori offerte iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

MediaWorld: le offerte sono le migliori

Le offerte di MediaWorld sono in assoluto le migliori del periodo, proprio perché in grado di permettere all’utente di acquistare grandissimi prodotti a prezzi sempre più abbordabili. Uno di questi è il Samsung Galaxy S20 Ultra, top di gamma incredibile del 2020, originariamente proposto ad oltre 1300 euro, oggi finalmente in vendita a circa 899 euro in versione completamente sbrandizzata.

Il volantino MediaWorld non finisce assolutamente di stupire, per l’occasione l’azienda ha deciso di andare oltre, proponendo anche Samsung Galaxy Note 20 e Apple iPhone 11, a cifre mai viste prima, corrispondenti per l’esattezza a 679 e 649 euro. Ogni altra informazione in merito è reperibile a questo link.