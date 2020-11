Il Black Friday di Bennet è pura follia, una campagna promozionale assolutamente in grado di racchiudere una miriade di prodotti a prezzi quasi mai visti prima, tutti disponibili direttamente sul sito dell’azienda, non in negozio.

In netto contrasto con quanto raccontato nelle settimane precedenti, oggi vi parliamo di un volantino Bennet che potrete fruire solo ed esclusivamente sfruttando l’e-commerce aziendale, senza quindi rifarsi dei vari punti vendita sparsi per il territorio stesso. Le spedizioni sono da ritenersi a pagamento, di conseguenza andrà aggiunta una piccola quota a quanto mostrato a schermo.

Se volete invece ricevere i codici sconto Amazon, oltre che scoprire le nuove offerte Black Friday, allora iscrivetevi a questo canale Telegram dedicato.

Bennet: i migliori prodotti in promozione

I prodotti in promozione da Bennet sono davvero tantissimi e molto differenti tra loro, gli smartphone sono al solito il fulcro centrale della campagna, qui troviamo Samsung Galaxy A21s a 149 euro, iPhone 8 a 299 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Samsung Galaxy A70 a 369 euro e iPhone 11 a 719 euro.

Volendo invece acquistare un wearable, quindi uno smartwatch completamente digitale con funzioni smart, l’occhio cade sull’economico Mykronoz, un modello dal prezzo, sono richiesti 49 euro, tutt’altro che elevato e dotato complessivamente di discrete prestazioni.

Se interessati alla campagna promozionale di Bennet, dovete assolutamente collegarvi il prima possibile a questo link; come sempre accade nel momento in cui parliamo di promo online, è importante ricordare che le scorte potrebbero terminare prima del previsto, di conseguenza alcuni dei prodotti indicati nel nostro articolo potrebbero non essere disponibili nel momento in cui vi collegherete.