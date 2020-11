In questi ultimi anni abbiamo assistito alla rivalsa delle variegatissime serie TV, i contenuti a episodi infatti, forse un po’ grazie all’aiuto delle piattaforme di streaming online, hanno rivisto la luce in fondo al tunnel, tornando ai vecchi fasti forse per troppo tempo persi.

Tra le grandi piattaforme di streaming annoveriamo indubbiamente Netflix e Prime Video, i quali vantano un catalogo a dir poco mostruoso di contenuti, con il grande pregio di godere di un dinamico stato di aggiornamento, cosa che le rende sempre complete di tutte le ultime stagioni senza nessun tipo di ritardo.

In tutto ciò ovviamente le serie best seller dominano la scena, mantenendo una platea di fedelissimi sempre affamati di nuove season, ebbene se state aspettando l’arrivo di una nuova stagione e volete riempire il tempo di attesa, ecco 3 contenuti che sapranno conquistarvi.

Cobra Kai, Suits e Mr Robot

Partiamo parlando di Cobra Kai, questa serie altro non è che il sequel adattato della famosa serie di film Karate Kid, la quale riprende le vicende dei due acerrimi rivali Johnny Lawrence e Daniel Larusso, i quali, impersonati dagli stessi attori dell’epoca, sono ormai diventati adulti e maestri nei rispettivi dojo, cosa che porterà più che ad uno scontro fisico ad uno di ideologie, se volete impegnare il tempo è la serie perfetta.

Passiamo ora a Suits, la serie è dedicata ad uno studio di giurisprudenza prestigiosissimo all’interno del quale entra a far parte un ragazzo senza laurea ma con una memoria a dir poco incredibile, la serie incentrata sulle vicende giudiziarie che ne fanno da ossatura, saprà certamente colpirvi e conquistarvi.

Arriviamo ora a Mr Robot, serie decisamente più consigliata in questa top 3, essa narra le vicende di Elliot Alderson impersonato magistralmente da Rami Malek, un’impiegato in sicurezza informatica di giorno ma che la notte si trasforma in un hacker a dir poco letale, la trama è avvincente e le continue riflessioni introspettive sulla società che ci sta intorno porta lo spettatore a porsi domande così come il fa protagonista, se siete in cerca di una serie arrovellante e complessa non possiamo non consigliarvi Mr Robot.