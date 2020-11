Anche a fine Novembre 2020, l’operatore Tim Italia offre diverse offerte mobili per alcuni clienti in target, attivabili tramite diversi canali di vendita e che offrono fino a 70 Giga al mese di traffico dati ogni mese.

Iniziando con le offerte operator attack online recentemente rinominate, l’operatore permette l’attivazione direttamente sul web, in una pagina dedicata del sito. Sono ancora previste delle campagne pubblicitarie online per presentare le offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: le offerte attivabili a novembre 2020

Le quattro offerte sono TIM Wonder One, Tim Wonder Two, TIM Wonder e TIM Wonder Four. L’offerta Wonder One prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. Questa è attivabile dai clienti che provengono da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU e altri.

Wonder Two prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. L’offerta appena descritta è attivabile dagli utenti che provengono da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Passando invece a TIM Wonder, questa offre un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 9.99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da ho. mobile e LycaMobile. Infine, TIM Wonder Four prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18.99 euro al mese. Quest’ultima risulta disponibile solo in portabilità da Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena Mobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.