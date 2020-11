Per gli utenti Android di WhatsApp si prospetta l’arrivo di una novità interessante. Con le analisi fatte per l’ultima versione dell’applicazione di messaggistica si è scoperto qualcosa di nuovo per i video che guadagnano una funzionalità che molti aspettavano da tanto tempo. Scopriamo insieme che cosa si cela nell’inedita Build 2.20.207.2 che promette di dare filo da torcere a Telegram.

WhatsApp: nuova modalità video per battere Telegram

Checché se ne dica la migliore applicazione per la gestione dei contatti via telefono resta senza alcun dubbio WhatsApp. Tanti passano ad alternative quali Telegram e Signal ma molti restano fedeli a Facebook. Per l’occasione si instaura un nuovo aggiornamento Android svelato dal solito team di WaBetaInfo. Attraverso le sue pagine il gruppo ha discusso i nuovi video senza audio che per il momento non hanno una data di rilascio ufficiale.

Si tratta, come si può intuire, di una feature che permette di inviare il contenuto video multimediale potendone escludere l’audio. Torna utili in molteplici situazioni e di fatto trasforma i contenuti ripresi in una sorta di GIF animata. Una novità che tanti utenti WhatsApp aspettavano da tempo e che si va ad aggiungere al ricco bagaglio di novità dell’ultimo periodo. Tra queste, ad esempio, ricordiamo senz’altro i nuovi wallpaper da applicare a chat private e di gruppo nonché i messaggi a scomparsa che stanno iniziando a fare breccia nei telefoni degli utenti Android ed iOS.

Come anticipato poc’anzi, il rilascio non è stato ancora programmato e pertanto ci riserviamo il diritto di ritornare sull’argomento con una trattazione più specifica sull’uso della funzione.