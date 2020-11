Telegram ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento, dimostrando – ancora una volta – di essere un passo (forse più) avanti a WhatsApp. L’update ha introdotto tante novità interessanti come le playlist, i messaggi fissati multipli e la posizione in tempo reale 2.0.

Telegram si aggiorna, arrivano le playlist e tante altre novità!

Iniziamo dalle playlist. Quando si inviano più canzoni contemporaneamente, queste saranno organizzate insieme in una playlist, così sarà molto più facile riprodurle, inoltrarle e commentarle. Quando si riproduce una canzone, tutti brani successivi vengono messe in coda nel lettore multimediale integrato di Telegram.

Per quanto riguarda i messaggi fissati, è adesso possibile fissarne più di uno in qualsiasi chat. Non più solo in canali e gruppi, ma anche nelle chat private tra due utenti. Basta semplicemente toccare sulla barra in alto per passare da un messaggio all’altro o usare il nuovo pulsante sulla destra per vederli tutti insieme in una pagina separata.

Con la nuova posizione in tempo reale 2.0 è possibile impostare un avviso che ci notificherà quando gli amici sono vicini. Le icone sulla mappa ora mostrano la direzione seguita, così si potrà vedere direttamente dal proprio smartphone se hanno imboccato la strada giusta o se hanno preso la svolta sbagliata.

Oltre ciò, su Android è adesso possibile modificare e rinviare una foto immediatamente, evitando di scaricarla e caricarla più volte. Sarà sufficiente toccare il pulsante del pennello quando si visualizza una foto per modificarla.

Arrivano, infine, tante nuove emoji animate, come quella della slot machine, della mezza luna, del pipistrello, della bara, del vampiro, dello zombie, del ragno e della ragnatela!