Dal 28 ottobre 2020, Very Mobile ha avviato una nuova iniziativa chiamata “Very Sorpresa“, che consiste nella spedizione di una seconda SIM Very ai nuovi clienti che acquistano una nuova scheda sul sito dell’operatore. Questa può essere tranquillamente regalata o tenuta per sé. L’iniziativa commerciale intrapresa da Very è simile a quella già fatta nei mesi scorsi da operatori come ho. Mobile e Kena Mobile.

Oltre alla lettera di benvenuto di rito che si riceve quando viene acquistata una SIM Very online, per completare l’attivazione della SIM dovrete tenere una videoidentificazione a distanza. In più, ci sarà anche una seconda lettera dove è presente la SIM in omaggio.

Dunque, avendo già la SIM, ma non essendo attiva poiché non c’è un’offerta, il processo di attivazione prevede che, dopo che inserito l’offerta che si preferisce, si dovrà inserire (digitandolo o fotografandolo), il codice seriale ICCID presente sul retro della SIM che l’operatore ha inviato a sorpresa. Dopo, sarà possibile completare l’acquisto dell’offerta con l’inserimento dei dati per identificare l’intestatario della SIM, quelli per un’eventuale portabilità da un altro operatore, e infine pagare.

Very Mobile: le offerte attivabili sulla nuova SIM

Scopriamo di seguito quali sono le offerte offerte proposte da Very. Ricordiamo che ne possono usufruire anche coloro che hanno la avuto la SIM a sorpresa da Very scegliendo direttamente online che offerta scegliere alla pagina dedicata:

L’offerta prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile (di cui 2,4 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) a 4,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che provengono da Iliad, FastWeb e alcuni Operatori Virtuali. Sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. La stessa offerta è disponibile anche per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero.

Very 6,99

prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile (di cui 3,3 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) a 6,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che provengono da Iliad, FastWeb e alcuni Operatori Virtuali. Sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu;

Very 7,99

prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile (di cui 3,8 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero Very Mobile;

Very 11,99

prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile (di cui 5,7 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) a 11,99 euro al mese per i nuovi clienti che provengono da TIM, Vodafone, WindTre, Kena Mobile, ho. e Spusu;

Very 13,99

prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile (di cui 6,6 Giga validi in Roaming all’interno dell’UE) a 13,99 euro al mese per i nuovi clienti che provengono da TIM, Vodafone, WindTre, Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu.

Sarà necessario pagare il costo di attivazione che, per ogni offerta che abbiamo elencato, è di 5 euro. Nel caso delle offerte Very 11,99 e Very 13,99, queste sono attivabili anche con portabilità da WINDTRE con un costo di attivazione maggiorato di 20 euro.