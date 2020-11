Nokia 3.4 è ufficialmente disponibile sul mercato italiano, con un prezzo di partenza di soli 179 euro, con l’obiettivo di combinare affidabilità e design, alla potenza di Android in versione praticamente stock, senza personalizzazioni particolari.

Per entrare prepotentemente nella fascia bassa del mercato della telefonia, Nokia ha pensato di integrare il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 460, con un forte upgrade delle performance generali, nonché una potente fotocamera posteriore (composta da 3 sensori differenti con obiettivo ultra-largo e imaging AI), seguita a ruota da una schermo dalle dimensioni elevate ed una batteria in grado di durare anche 2 giorni continuativi.

Tutto questo viene mosso da Android 10, e la promessa fatta da Nokia, ovvero aggiornamenti di sicurezza mensili per 3 anni dall’acquisto, e 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo. Il design, nonostante il prezzo, appare essere ugualmente premium e senza tempo. Tutto questo, perché facente parte di Android One, un programma appositamente pensato da Google per garantire affidabilità e longevità ad ogni singolo smartphone commercializzato.

Nokia 3.4 ufficiale in Italia

Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Globale, sottolinea come con il “nuovo Nokia 3.4, l’azienda abbia voluto rimanere fedele a ciò che ha reso particolarmente vincente il suo predecessore, con l’idea comunque di spingere sulle caratteristiche tecniche, in grado di renderlo ancora più performante ad un costo comunque accessibile“.

Il dispositivo è in vendita già da oggi ad un prezzo incredibilmente basso, sono necessari solamente 179 euro per il suo acquisto, in versione Fjord con 4GB di RAM e ben 64GB di memoria interna espandibili tramite microSD. L’acquisto potrà essere completato presso i principali rivenditori di elettronica.