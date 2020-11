Alcuni clienti del noto store e-commerce Amazon hanno ricevuto una bruttissima sorpresa in queste ore. Questi ultimi avevano infatti ordinato dallo store online la nuova console di ultima generazione di casa Sony, cioè la nuova PlayStation 5. Una volta aperto i pacchi, però, hanno trovato delle cose davvero assurde.

Purtroppo è successo di nuovo. Qualche settimana fa vi avevamo parlato in un precedente articolo di un cliente del noto colosso dell’e-commerce che aveva ricevuto al posto del suo nuovo smartphone di Xiaomi una saponetta. Ora la storia si è ripetuta ma su un numero maggiore di persone. Nello specifico, la giornalista Bex April May ha pubblicato sulla propria pagina del profilo su Twitter un video unboxing del pacco che avrebbe dovuto contenere la nuova PlayStation 5 di Sony. Tuttavia, ad aspettarla all’interno del pacco non vi era la console ma una friggitrice.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020