Al giorno d’oggi la maggior parte delle persone preferisce fare acquisti online tramite appositi siti web. Uno dei più famosi store e-commerce è senza ombra di dubbio Amazon e dovrebbe spesso essere sinonimo di sicurezza e affidabilità negli acquisti. Purtroppo per uno sfortunato cliente non è stato così, dato che ha ordinato uno smartphone targato Xiaomi e ha ricevuto in cambio una saponetta.

Può sembrare assurdo ma è successo davvero. Nello specifico, lo sfortunatissimo cliente (Naman Vaish) del noto colosso dell’e-commerce vive in India e aveva felicemente acquistato uno smartphone dell’azienda cinese Xiaomi. In particolare, il malcapitato aveva ordinato su Amazon un entry-level, cioè lo Xiaomi Redmi 8A, ma all’arrivo del pacco ha ricevuto una cosa davvero inaspettata.

Una volta aperto il pacco arrivato dallo store online, infatti, il cliente ha trovato niente di meno che una saponetta. Dopo l’amara scoperta, il malcapitato ha prontamente reso nota la brutta notizia. Ha infatti postato sulla propria pagina del social Twitter una serie di foto e ha taggato le pagine @amazonIN e @AmazonHelp. Nel post, sono stati caricati gli screenshot dell’ordine da lui effettuato e la foto del contenuto del pacco che aveva ordinato su Amazon India.

I have order MI redmi 8A dual on 24 October in exchange and today we gave our old phone in exchange to delivery boy and received an empty box with a #rin soup bar

Dear Amazon please don't break consumer's trust and get this thing resolve

Attaching images @amazonIN @AmazonHelp pic.twitter.com/ANNwWqr48L

— Naman Vaish (@vaish_naman) October 25, 2020