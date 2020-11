WhatsApp: aggiornamento ricolmo di novità, eccole tutte insieme

Uno dei punti di forza assoluti di WhatsApp consiste nel migliorare la sua piattaforma costantemente, lanciando spesso aggiornamenti che colgono nel segno. In molti credevano sarebbe stato molto difficile in futuro migliorare una creatura già all’apparenza perfetta, la quale si è poi dimostrata avvezza al continuo cambiamento.

Ogni settimana o mese il pubblico aspetta un nuovo aggiornamento, il quale puntualmente comporta una miglioria. Durante le ultime settimane tutti sono venuti a conoscenza della nuova funzione che vedrà un tasto dedicato allo shopping ma non solo. Si è parlato tanto anche dei messaggi effimeri che potranno eliminarsi in automatico dopo sette giorni. Non finisce però qui, visto che i nuovi rumors portano a galla tante voci in merito ai prossimi aggiornamenti in arrivo. A quanto pare a far trasparire il tutto ci avrebbe pensato la versione beta di WhatsApp, con alcuni nuovi aggiornamenti in fase di test.

WhatsApp: arrivano nuovi aggiornamenti che fanno felici gli utenti, ecco cosa cambia

Nuovi update sono in arrivo su WhatsApp, e a quanto pare comporteranno diverse novità. Una delle prime è quella meglio conosciuta come “Leggi più tardi”, la quale permetterà di mantenere nell’archivio le chat quando arriva un messaggio così da non rimuoverle in automatico dallo stesso archivio. La grande differenza è che in questo caso non esisteranno notifiche nel momento in cui dovessero presentarsi nuovi messaggi proprio nelle chat archiviate.

Infine ci saranno tanti nuovi sfondi che miglioreranno l’estetica di WhatsApp. Più in particolare saranno 32 sfondi luminosi, 29 sfondi scuri e ce ne saranno anche alcuni personalizzati.