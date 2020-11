Il bollo auto è da sempre una tassa molto controversa, ed una delle più evase di sempre. Dichiarata a lungo addirittura incostituzionale, risiede interamente nelle mani delle regioni, e proprio per questo motivo al giorno d’oggi troviamo tantissime differenze dipendentemente dall’area di residenza dell’utente coinvolto.

Se risiedete nella provincia autonoma di Trento o in Sicilia, sappiate che potrete saldare il bollo auto 2020 fino alla fine di Dicembre, senza penali o more da pagare. Nel caso della Sicilia è stata prevista l’esenzione per i possessori di un’automobile con potenza fino a 53kw, con un reddito annuo inferiore ai 15’000 euro ed immatricolata più di 10 anni fa.

Gli oltre 331mila furbetti che invece hanno deciso di evaderla in Toscana, devono prendere una decisione il prima possibile, se la verseranno entro il 2020, allora non correranno pericoli, in caso contrario dal 2021 la Regione prevede l’invio di cartelle esattoriali per un totale di addirittura 111 milioni di euro.

Bollo auto: chi avrà il rimborso

Il rimborso del bollo auto 2020 riguarda, almeno per il momento, solamente la regione Lombardia, ed in particolare le categorie di taxi, autobus turistici e noleggio con conducente. Per agevolarli in un periodo economicamente tanto difficile, i membri della giunta hanno pensato di pubblicare un’ordinanza che prevede il rimborso automatico sul conto corrente bancario dell’intera tassa versata nel corso dell’annualità corrente.

Un piccolo gesto che può comunque far sorridere tante persone che si sono viste ridurre drasticamente gli introiti prodotti dal proprio lavoro, al servizio della comunità. Quanto scritto, lo sottolineiamo, è valido solamente in Lombardia.