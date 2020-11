Dicembre è alle porte. Questo significa una cosa: non che il Natale è dietro l’angolo, piuttosto, che il catalogo Netflix sta per aggiornarsi! Siete curiosi di scoprire quali saranno le new entry di dicembre? Ecco tutti gli show in programmazione! Ma ricordate che la lista è provvisoria e potrebbe cambiare nei prossimi giorni, con aggiunte ma anche con rimozioni.

1 Dicembre

2 gran figli di… – Film

– Film City Hunter: Private Eyes – Film Anime

– Film Anime Club 57 – Serie TV

– Serie TV Ghostbusters – Acchiappafantasmi – Film

– Film Ghostbusters II – Film

– Film Glory – Uomini di gloria – Film

– Film I film della nostra infanzia: Le feste (The Holiday Movies That Made Us) – Docuserie

– Docuserie I guerrieri della notte – Film

– Film Il regalo di Angela (Angela’s Christmas Wish) – Film Kids

– Film Kids Il trenino Thomas – Ventitreesima Stagione – Serie TV Kids

– Ventitreesima Stagione – Serie TV Kids Il trenino Thomas: Scavi e scoperte: Tutti i binari portano a Roma – Film Kids

– Film Kids iZombie – Quinta Stagione – Serie TV

– Quinta Stagione – Serie TV La storia infinita 2 – Film

– Film Life of the Party – Una mamma al college – Film

– Film Nancy Drew e il passaggio segreto – Film

– Film Penguin Highway – Film Anime

– Film Anime Promare – Film Anime

– Film Anime The 100 – Sesta Stagione – Serie TV

– Sesta Stagione – Serie TV Thomas & Friends: Steam Team to the Rescue – Film Kids

– Film Kids Vendetta – Film

– Film Voglio mangiare il tuo pancreas – Film Anime

2 Dicembre

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic – Show

– Show Hazel Brugger: Tropical – Show

– Show Jak zostać gwiazdą – Film

– Film Mondi alieni (Alien Worlds) – Docuserie

3 Dicembre

Break – Film

– Film Chico Bon Bon e la festa delle bacche – Film Kids

– Film Kids Do Do Sol Sol La La Sol – Serie TV

– Serie TV Private Lives – Serie TV

– Serie TV The Secret – La forza di sognare – Film

– Film Tutto normale il prossimo Natale (Tudo Bem No Natal Que Vem) – Film

4 Dicembre

9 vite come Leyla (Leyla Everlasting) – Film

– Film Bhaag Beanie Bhaag – Serie TV

– Serie TV Big Mouth – Quarta Stagione – Serie Animata Adult

– Quarta Stagione – Serie Animata Adult Bombay Rose – Film

– Film Capitan Mutanda e il Mega Feliciatale – Film Kids

– Film Kids Fuoco incorciato a Natale (Wir Konnen Nicht Anders) – Film

– Film Kings of Jo’Burg – Serie TV

– Serie TV Mank – Film

– Film Selena: La Serie (Selena: The Series) – Prima Parte – Serie TV

5 Dicembre

Agents of S.H.I.E.L.D. – Settima Stagione – Serie TV

– Settima Stagione – Serie TV Detention – Serie TV (Episodi settimanali)

– Serie TV (Episodi settimanali) Mighty Express: Un’avventura natalizia – Film Kids

– Film Kids Shark – Il primo squalo – Film

8 Dicembre

Emicida: Amarelo – Il resto è storia – Documentario

– Documentario Mr. Iglesias – Terza Parte – Serie TV

– Terza Parte – Serie TV Spirit: Avventure in libertà: Cavalca l’avventura – Film Interattivo Kids

– Film Interattivo Kids Super Monsters: I mostruosi aiutanti di Babbo Natale – Film Kids

9 Dicembre

Geni della chirurgia (The Surgeon’s Cut) – Docuserie

– Docuserie L’Incredibile storia dell’Isola Delle Rose – Film

10 Dicembre

Alice in Borderland – Serie TV

11 Dicembre

Canvas – Una tela di ricordi – Film

– Film Giving Voice – Documentario

– Documentario Il caos dopo di te (El desorden que dejas) – Serie TV

– Serie TV Teen Titans Go! Il film – Film Kids

– Film Kids The Prom – Film

13 Dicembre

Start-Up – Serie TV

14 Dicembre

Hilda – Seconda Stagione – Serie TV Kids

– Seconda Stagione – Serie TV Kids Natale in California – Film

– Film Tiny Pretty Things – Serie TV

15 Dicembre

Song Exploder – Secondo Volume – Docuserie

16 Dicembre

Anitta: Made In Honório – Docuserie

– Docuserie How To Ruin Christmas – Serie TV

– Serie TV L’esorcismo di Hannah Grace – Film

– Film Lo Squartatore (The Ripper) – Docuserie

18 Dicembre

Ma Rainey’s Black Bottom – Film

– Film Natale con uno sconosciuto (Home for Christmas) – Seconda Stagione – Serie TV

– Seconda Stagione – Serie TV Sweet Home – Serie TV

21 Dicembre

L’uomo di neve – Film

23 Dicembre

The Midnight Sky – Film

25 Dicembre

Bridgerton – Serie TV

30 Dicembre

Equinox – Serie TV

31 Dicembre