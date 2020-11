In questi ultimi mesi sono stati puntualmente sottolineati i grandi meriti di Iliad nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese è riuscito ad attrarre al suo bacino una platea di ben sette milioni di utenti grazie ad una strategia commerciale molto ben consolidata, frutto di promozioni low cost vantaggiose anche per le soglie di consumo.

La maggior parte degli utenti che sceglie oggi l’operatore francese, con la Giga 50 o con altre tariffe, si reputa soddisfatto della scelta effettuata.

Iliad, evitare i problemi per internet: questa la soluzione fai da te

Tuttavia, al netto dei consensi quasi unanimi del pubblico, Iliad continua ad avere ancora qualche problema da risolvere. Non vi sono dubbi, ad esempio, sul fatto che con l’operatore francese la tenuta per la connessione non sempre sia garantita.

A differenza di altri gestori, Iliad non è in grado di offrire al suo pubblico la copertura integrale del territorio con le sue linee. Da ciò nascono alcune criticità, legate soprattutto alle connessioni internet 4G.

Gli utenti a lungo hanno sottolineato tali criticità sino ad arrivare alla scoperta di una soluzione fai da te, che potrebbe essere vantaggiosa per l’intera platea. E’ stato evidenziato che, in presenza di problemi tecnici per il 4G, gli utenti possono tornare a navigare senza relativi problemi passando alla rete 3G.

Il passaggio da 4G a 3G è possibile attraverso il menù Impostazioni del proprio dispositivo. Le reti internet 3G di Iliad, al netto di una minore performance, garantiscono più stabilità e sono meno inclini a perdite di segnale.