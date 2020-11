Gli sconti del nuovo volantino Bennet sono davvero molto interessanti, e possono aiutare gli utenti a risparmiare sotto ogni punto di vista. L’acquisto è possibile solamente in negozio, ma nonostante ciò l’attrattiva e l’appeal della campagna è decisamente elevato.

La soluzione descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere valida, salvo esaurimento anticipato delle scorte, fino al 25 novembre 2020. Tutti i modelli inclusi al suo interno sono distribuiti in versione no brand, con annessa una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nella location in cui è stato completato l’acquisto.

Bennet: quanti sconti a disposizione degli utenti

Gli sconti a disposizione degli utenti partono dal Samsung Galaxy S20 FE, la cosiddetta Fan Edition appena sbarcata sul mercato italiano, e caratterizzata dalle stesse identiche specifiche tecniche del Samsung Galaxy S20, solamente con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione del classico Exynos. Il suo prezzo, nonostante l’essere completamente neonato, è abbastanza abbordabile, infatti può essere acquistato a 549 euro.

Discorso diverso per l’Apple iPhone 8, in questo caso parliamo di un modello già presente da diverso tempo sul mercato, ed oggi effettivamente disponibile a 299 euro, un prezzo alla portata, ma da valutare attentamente, date le premesse appena effettuate.

Il volantino Bennet è disponibile direttamente nell’articolo, in modo da poterlo osservare nel dettaglio ed in ogni sua singola parte, ricordando comunque le limitazioni legate alla raggiungibilità esclusiva nei punti vendita, non sul sito.