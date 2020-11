Comet continua la propria corsa al podio di miglior rivenditore di elettronica del territorio italiano, con una campagna promozionale che vuole assicurare all’utente la possibilità di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, sia in negozio che online.

Gli sconti partono proprio da quest’ultima considerazione, se interessati al completamento di una compravendita, dovete sapere che potrete raggiungere gli stessi prezzi anche affidandovi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, e godere di una spedizione gratuita presso il vostro domicilio. Per raggiungere quest’obiettivo dovrete però spendere almeno 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Comet: quali sono i migliori sconti

Gli sconti migliori del momento di Comet partono sicuramente dal Samsung Galaxy S20+, un prodotto dalla qualità assolutamente eccelsa, in vendita in Italia dalla Primavera 2020, ed oggi acquistabile ad un prezzo decisamente abbordabile, corrispondente per l’esattezza a soli 699 euro. A prima vista potrebbe apparire ancora abbastanza elevato, tuttavia è necessario valutare il listino originario, e sopratutto la qualità del prodotto in sé, per capire il valore dello sconto applicato.

Sempre restando entro la fascia alta del mercato nazionale, l’occhio cade sul vecchio modello di apple, quale l’iPhone 11, oggi in vendita ad un prezzo ancora inferiore al normale, soli 599 euro per la versione completamene sbrandizzata.

Entrambi i prodotti sono disponibili nel volantino Comet senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente raggiungibili, se volete scoprire tutti gli altri sconti pensati dall’azienda, dovete fare affidamento sulle pagine nell’articolo.