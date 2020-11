A seguito della certificazione siamo entrati a conoscenza di due nuovi dispositivi del settore medio gamma ed entry level di Samsung: Galaxy A02 e Galaxy M02, sui quali ora ci soffermeremo di più sulla batteria.

Come anticipato precedentemente, il modello in questione non si posiziona tra gli smartphone di fascia alta, anche se la batteria non ha nulla da invidiargli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A02 ha una batteria da top di gamma

All’interno della certificazione TUV Rheinland è stato avvistato il numero identificativo della batteria (HQ-50S) e pare aver rivelato che quest’ultima si distingua per via della capacità. Infatti, l’A02, e forse anche l’M02, probabilmente sarà alimentato da una grande batteria da 5.000 mAh.

Il motivo per quale anche il dispositivo della serie M viene considerato è da collegare al fatto che già condivide altre caratteristiche chiave con quello della seria A, e inoltre alcune prove dimostrano che si potrebbe trattare del medesimo smartphone ma modificato per i vari marcati. Le altre specifiche del Galaxy A02 che sono state rivelate in precedenza includono 32 GB/64 GB di spazio di archiviazione integrato e 2 GB di RAM. Il telefono eseguirà Android 10 e potrebbe essere dotato di uno Snapdragon 450.

Dal momento che il suo predecessore è stato presentato a dicembre 2019 e poi lanciato nel gennaio 2020, è anche possibile che questo nuovo modello segua le sue stesse orme e che quindi venga svelato entro la fine dell’anno. Per informazioni più certe dovremo attendere comunicazione da parte di Samsung.