Ai nuovi clienti che attiveranno l’offerta di rete fissa Fastweb Casa, Fastweb ha lanciato delle promozioni legate al periodo del Black Friday, offrendo in particolare degli sconti validi per i primi 12 mesi.

Le promozioni Fastweb in occasione del Black Friday

In dettaglio, l’offerta di rete fissa Fastweb Casa con la promo Black Friday sarà disponibile online link diretto, nei punti vendita Fastweb, tramite Servizio Commerciale 146 e nei Kiosk interattivi FASTBox abilitati fino al 24 novembre 2020, salvo eventuali cambiamenti.

È prevista l’applicazione di uno sconto di 4 euro al mese per i primi 12 mesi sul canone mensile promozionale di Fastweb Casa pari a 29,95 euro, con questa promozione per il periodo del Black Friday.

In questo modo, durante i primi 12 mesi Fastweb Casa con la promo Black Friday avrà un costo di 25,95 euro al mese. Dopo i primi 12 mesi, l’offerta Fastweb Casa tornerà ad avere un costo promozionale di 29,95 euro al mese scontato a tempo indeterminato rispetto al costo dell’offerta standard (34,95 euro al mese).

La promo Black Friday di Fastweb è disponibile anche per l’offerta convergente Fastweb Casa + Mobile che normalmente prevede già un costo mensile della componente di rete fissa scontato a 25,95 euro al mese in caso di abbinamento contestuale anche dell’offerta di rete mobile denominata a Fastweb Mobile, che dal 21 maggio 2020 prevede 50 Giga a 8,95 euro al mese, per un totale in convergenza di 34,90 euro al mese.

Tuttavia, fino al 24 novembre 2020 con la promo Black Friday in caso di convergenza contestuale con l’offerta Fastweb Mobile, per l’offerta di rete fissa Fastweb Casa è previsto un ulteriore sconto di 2 euro al mese per i primi 12 mesi, portando così il canone mensile del fisso a 23,95 euro per 12 mesi, per cui in totale con la convergenza si pagheranno 32,90 euro al mese per 12 mesi.

Successivamente l’offerta Fastweb Casa ritorna al costo scontato standard in caso di convergenza pari a 25,95 euro al mese, per un totale per l’intera offerta Fastweb Casa + Mobile di 34,90 euro al mese.

L’offerta di rete fissa Fastweb Casa prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta con i servizi Chi Chiama, Avviso di Chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate inclusi nel prezzo, e il modem Wi-Fi FASTGate incluso.

Fastweb precisa che il cliente è tenuto ad utilizzare i minuti illimitati nazionali inclusi nell’offerta secondo criteri di buona fede e correttezza e comunque con un traffico mensile uscente non superiore a 5.000 minuti.