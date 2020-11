Coop e Ipercoop non mollano la presa sull’utenza pronta ad acquistare la tecnologia, e rilanciano la sfida alle altre realtà del settore, con un volantino perfettamente centrato sul periodo natalizio in cui stiamo per entrare. All’interno della campagna si troveranno tantissimi sconti speciali e prezzi da non perdere assolutamente di vista.

Gli utenti che si vorranno effettivamente avvicinare alla campagna, dovranno necessariamente recarsi in negozio, data l’impossibilità di fruire degli stessi sconti sul sito ufficiale, o presso altre location. I prodotti che andremo ad elencare, inoltre, sono distribuiti, salvo indicazioni differenti, in versione completamente no brand, e con garanzia di 24 mesi. La validità del volantino Coop e Ipercoop è fissata fino al 31 dicembre 2020, a patto che le scorte non vengano esaurite in anticipo.

Volantino Ipercoop e Coop: tutti i prezzi più bassi

Le occasioni incluse nella campagna promozionale sono diverse, osservando prima di tutto il mondo degli smartphone, notiamo la presenza di due modelli in particolare: Samsung Galaxy A71 e Honor 10 Lite.

Il primo ha un prezzo di 339 euro, ed è da consigliare all’utente che vuole un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+ molto ampio, parliamo appunto di 6.7 pollici di diagonale, con processore octa-core, e 6GB di RAM, nonché comunque di una batteria da 4500mAh. Il secondo, invece, è più piccolo e meno performante, inoltre il suo prezzo finale è di soli 139 euro.

Se interessati al gaming, infine, segnaliamo la presenza dell’ottima PS4 da 500GB in vendita a ben 299 euro. Il volantino Coop e Ipercoop lo potete sfogliare direttamente qui.