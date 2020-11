Un prodotto è gratis con il nuovo volantino di Trony, tutti gli utenti hanno la possibilità di affidarsi ad una campagna promozionale assolutamente ottima, oggi attiva in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale, ed intitolata Prendi 3 Paghi 2.

Il meccanismo che regola la soluzione descritta nell’articolo non potrebbe essere più semplice o intuitivo, la prima cosa da sapere riguarda la disponibilità sul territorio, tutti gli interessati all’acquisto infatti potranno accedervi in ogni negozio, senza distinzioni o limitazioni di sorta, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Le scorte non sono limitate, di conseguenza potrete anche decidere di recarvi uno degli ultimi giorni di validità, fissata il 22 novembre 2020.

Volantino Trony: tantissime offerte per tutti i gusti

Il meccanismo del Prendi 3 Paghi 2 di Trony non è assolutamente inedito, già lo avevamo apprezzato in passato, e per questo motivo non rimaniamo sorpresi nel momento in cui scopriamo che non sarà possibile scegliere tutti i prodotti che desideriamo, almeno inizialmente.

Per ottenere la possibilità di fruire della promozione, sarà prima di tutto necessario seguire specifici step, con partenza stabilita dall’acquisto di un modello a scelta tra i seguenti: piccolo o grande elettrodomestico dal prezzo di 69 o 399 euro (almeno), in alternativa ad un televisore sempre da almeno 399 euro.

Nel momento in cui si sarà aggiunto al carrello il suddetto prodotto, poi si potrà scegliere di aggiungerne un secondo e ricevere il 50% di sconto sul meno caro, oppure di aggiungerne altri due per una riduzione del 100% applicata sempre sul prezzo del prodotto meno caro.