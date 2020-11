Gli Smart Glasses Echo Frames di Amazon saranno incredibili grazie al nuovo upgrade. Tra le modifiche apportate: migliore qualità del suono, una maggiore durata della batteria e una nuova estetica per il dispositivo.

I primi Echo Frames sono stati lanciati nel 2019, ma non hanno funzionalità di spicco come la realtà aumentata comune agli occhiali Smart proposti da Google e Facebook. Infatti, l’azienda si sta concentrando sulla capacità del dispositivo di riprodurre la musica attraverso quattro altoparlanti direzionali che sono integrati nella montatura degli occhiali. Inoltre, è incluso l’assistente Alexa per avere maggior controllo sui gadget per la casa compatibili.

Oltre ad Alexa, gli Echo Frames hanno la capacità di collegarsi agli assistenti vocali del tuo smartphone: Siri per iPhone e Google Assistant per Android (oltre a Bixby per dispositivi Samsung e Celia per Huawei). I nuovi occhiali Smart di Amazon hanno anche la capacità di adattarsi automaticamente in base al livello di rumori nell’ambiente e di filtrare le notifiche delle app.

Echo Frames rientrano nella classificazione IPX4 per la resistenza al sudore e all’acqua. Aggiunto anche il supporto per calendari e messaggi di gruppo e la durata della batteria è nettamente migliore. Amazon afferma che i nuovi Echo Frames hanno il 40% in più di durata della batteria rispetto a tutti i suoi predecessori. Un totale di 20 ore di utilizzo rispetto alle 14 ore di durata dell’originale.

Per quanto riguarda l’audio, è probabile che molti clienti abbiano delle riserve sull’indossare un dispositivo con microfoni incorporati sul viso. Questo significa che Amazon ha dovuto aggiungere un indicatore che può essere facilmente disattivato. Quando i microfoni sono spenti, l’indicatore luminoso diventerà rosso. I preordini per acquistare gli Echo Frames al momento sono disponibili solo negli Stati Uniti per 249,99 dollari e le spedizioni partiranno dal 10 dicembre.