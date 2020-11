Noi tutti sappiamo quanto al giorno d’oggi sia importante per non dire di centralità il proprio indirizzo e-mail, esso infatti oltre a fare da semplice recapito per essere raggiungibile dai nostri contatti, risulta indispensabile per potersi registrare su svariate piattaforme social sul web o anche per gestire account aziendali di grande importanza.

Da ciò si capisce bene come l’indirizzo e-mail serve anche per la gestione e la sicurezza di tutti gli account a esso collegati, dal momento che è un passo fondamentale oltre che per l’accesso anche per il reimposto della password segreta, da sempre oggetto dei desideri dei malfattori digitali.

Ciò ovviamente rende l’account e-mail una tra le prede preferite dei vari hacker e truffatori, i quali ogni giorno inondano il web di migliaia di mail truffaldine con l’intento di rubare gli account e usarli per derubarvi ulteriormente.

Se vi arriva questa mail, cestinatela

Ultimamente ci stanno segnalando una mail truffaldina che sta letteralmente assalendo gli utenti Outlook (ex Hotmail), nel corpo testo essa invita a prestare attenzione ad un’attività di accesso insolita al vostro account, consigliandovi di notificare cliccando sull’apposito link che ad avere effettuato l’accesso siete stati proprio voi, ebbene non seguite quanto indicato, dal momento che entrerete in un sito dove potreste subito un phishing pesantissimo che vi ruberà tutti i dati sensibili del vostro account.

Ricordate che in caso di accesso normale, Microsoft non chiede mai di notificarlo appositamente, bensì di ignorare semplicemente la mail, abbiate occhio scettico e dubitate di queste mail simili a quelle originali.