Il volantino attivato nel periodo corrente da Coop e Ipercoop può davvero nascondere offerte assolutamente fantastiche, atte a rendere più semplice la vita della maggior parte degli utenti italiani interessati all’acquisto di un nuovo smartphone di fascia non particolarmente elevata.

Alla base della campagna promozionale dell’azienda troviamo proprio prodotti il cui prezzo finale non supera i 225 euro, un’idea molto interessante che cerca di seguire il trend del momento, ovvero un risparmio importante sui dispositivi tecnologici. Gli acquisti possono essere completati, a differenza di quanto accaduto in passato, anche sul sito ufficiale; attenzione però, nella maggior parte dei casi i prodotti che troverete sul sito non saranno disponibili in negozio.

Coop e Ipercoop: il risparmio è alla portata di tutti

Il prodotto su cui Coop e Ipercoop hanno focalizzato la propria attenzione è il Samsung Galaxy A41, un modello attualmente in vendita in versione no brand a 225 euro, e tramite il quale l’utente riesce a raggiungere buone prestazioni generali, sopratutto affidandosi ad un ottimo display.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse acquistare un modello dell’azienda rivale, quale è Huawei, allora il consiglio è di puntare direttamente verso il P30 Lite, disponibile a 199 euro, con servizi Google ancora inclusi (è in vendita dal 2019).

Tutti gli altri sconti del volantino Coop e Ipercoop li trovate elencati nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, ricordandovi però tutte le limitazioni espresse nei paragrafi precedenti in merito alle disponibilità in negozio o online.