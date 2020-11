Esselunga da urlo con il lancio di un volantino che supera di gran lunga le più rosee aspettative dei consumatori, riuscendo a fornire sconti speciali su uno smartphone della serie Samsung Galaxy, mettendolo ufficialmente a disposizione di ogni singolo utente in Italia.

Il risparmio è alla base di ogni volantino di Esselunga, anche quando parliamo ufficialmente di offerte tech, come nel caso della soluzione corrente. La promozione non viene applicata ad un gran numero di prodotti, ma è mirata sul singolo modello, con scorte limitate su tutto il territorio; l’acquisto potrà essere completato solo in negozio, non sul sito ufficiale.

Offerte shock e codici sconto Amazon gratis vi attendono sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, correte ad iscrivervi.

Esselunga: queste offerte nascondono un risparmio unico

Se interessati alla promozione, il dispositivo che potrete effettivamente raggiungere è il Samsung Galaxy A30s, uno smartphone caratterizzato da un prezzo non particolarmente elevato, considerata la richiesta di 179 euro, ma in grado di fornire prestazioni superiori alle più rosee aspettative dei consumatori.

La caratteristica principale è sicuramente rappresentata dall’ampio display AMOLED da 6.4 pollici, un componente molto diffuso nel mondo della telefonia mobile, ma praticamente impossibile da vedere entro questa fascia di prezzo. Non manca, inoltre, una batteria da ben 4000mAh, ottima per lunghi utilizzi senza dover continuamente ricorrere alla presa a muro.

Da Esselunga l’utente potrà spendere soli 179 euro, per acquistare la versione da 128GB di memoria interna, con possibilità naturalmente di espanderla tramite l’utilizzo di una microSD. I dettagli della promozione discussa nell’articolo li trovate qui.