Linkem: come avviene il controllo della copertura internet senza linea

Linkem appartiene alla sfera della connessione a banda larga in modalità wireless (LTE, WiMax, Hiperlan e Wi-Fi) e rappresenta la società italiana che si occupa del settore delle telecomunicazioni. Nel momento in cui si decide di cambiare connessione per la propria casa, controllare la presenza della copertura Linkem al proprio indirizzo e le prestazioni del servizio è fondamentale. Per effettuare tale controllo esistono dei programmi come quello del comparatore Tariffa.it che permettono dunque di verificare preventivamente la copertura internet senza linea fissa Linkem.

Linkem: la questione della copertura

Il servizio in questione si serve del segnale radio che arriva attraverso le antenne Linkem. Qualora l’abitazione si dovesse trovare vicino al raggio di azione dell’antenna, basteranno pochi passaggi per attivarla. Per quanto riguarda anche la spedizione, avverrà in tempi brevi tramite il corriere espresso di un modem router Wi-Fi da interno. Sarà infine necessario attaccarlo alla presa della corrente per avere immediatamente la connessione internet.

Se d’altro canto invece, l’abitazione si dovesse trovare un po’ più lontana dall’antenna, si avrà bisogno di un tecnico autorizzato che installi a casa (tipicamente sul tetto o sul balcone) una parabola ricevente in grado di accogliere il segnale dall’antenna più vicina per essere connessi subito ad internet.

Proprio per questo motivo Linkem si distingue dal resto: è la soluzione ideale per avere internet veloce anche in zone non coperte dai servizi tradizionali di ADSL o fibra.

La velocità di download dell’offerta Linkem fibra arriva fino a 30 Megabit in download in più di 3000 comuni italiani con la tecnologia fibra misto radio FWA.