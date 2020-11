Bennet spezza letteralmente i sogni delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale veramente incredibile, la giusta soluzione che aiuterà gli utenti a risparmiare su ogni acquisto effettuato.

Il volantino discusso nell’articolo, è bene ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono bassi, tuttavia le scorte non risultano essere limitate, in questo modo l’utente potrà decidere di recarsi anche l’ultimo giorno per completare l’acquisto.

Il Tasso Zero fa parte del volantino Bennet, coloro che raggiungeranno, e supereranno un determinato livello di spesa potranno godere anche della rateizzazione senza interessi sul proprio conto corrente bancario.

Bennet: quali sono i prodotti da acquistare

I prodotti da acquistare subito da Bennet non sono tantissimi, ma i pochi disponibili nascondono un prezzo veramente molto speciale. Uno di questi è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un top di gamma a tutti gli effetti con processore Qualcomm Snapdragon 865, appena sbarcato sul territorio nazionale con una richiesta finale di soli 549 euro.

Discorso molto simile per quanto riguarda l’Apple iPhone 8, non è un modello recentissimo, è necessario ammetterlo, ma tuttavia ha ancora il proprio appeal per il prezzo finale di 299 euro.

Il volantino Bennet può essere sfogliato, nelle parti inerenti alla tecnologia, direttamente qui sotto, aprite le immagini per visualizzarlo nel dettaglio più assoluto, ricordando che l’accesso è possibile solamente in negozio.