Unieuro riesce ad avere la meglio sulle offerte delle dirette concorrenti del mercato nazionale, proponendo una campagna promozionale Change Black Friday tramite la quale invogliare il consumatore all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Il volantino Unieuro raccontato e descritto direttamente nel nostro articolo è da considerarsi valido in ogni negozio sul territorio, ma anche sul sito e-commerce dell’azienda stessa, in questo modo sarà possibile fruire degli sconti dal divano di casa con una piccola sorpresa. Tutti coloro che spenderanno più di 49 euro, infatti, potranno godere anche della spedizione gratuita direttamente presso il proprio domicilio (senza limiti sulla categoria dei prodotti).

Unieuro: gli sconti sono alla portata di tutti

Lo sconto più interessante del volantino Unieuro è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy Note 20, l’ultimo rappresentante di una serie che da sempre attira l’interesse e l’attenzione dei consumatori di tutto il mondo. Lanciato sul mercato nell’Autunno 2020, il modello in questione presenta un listino che supera i 1000 euro, oggi finalmente può essere acquistato a soli 799 euro.

Non mancano ad ogni modo anche sconti e prodotti più economici, non dimentichiamoci appunto di Xiaomi Mi Note 10 Lite, di Motorola G8, di Xiaomi Redmi Note 9, di Samsung Galaxy S10 Lite o similari, tutti in vendita a meno di 400 euro ed in grado ugualmente di soddisfare per le prestazioni raggiunte.

Il volantino Unieuro lo potete trovare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando che comunque è valido anche in ogni negozio.