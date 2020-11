I settori di attività di Amazon si continuano ad ampliare ed ora ha intenzione di puntare con decisione verso il mercato dei farmaci. Il colosso statunitense dell’e-commerce sembra aver confermato nella scorse ore Amazon Pharmacy, ossia una farmacia online che consegnerà a domicilio. Per ora è presente solo negli Stati Uniti, e non è ancora chiaro se lo sarà anche in altre zone del mondo. I medicinali sono ottenibili solo su prescrizione medica e sono esclusi quelli dalla Schedule II, ovvero quella comprendente molti oppiacei. I clienti che hanno Prime ma sono sprovvisti di assicurazione sanitaria, avranno la possibilità di beneficiare fino all’80% su farmaci generici e fino al 40% su farmaci di marca.

Sempre per quanto riguarda gli utenti che hanno Prime, potranno acquistare dei farmaci a prezzo scontato in più di 50mila farmacie statunitensi affiliate. Tuttavia, nonostante la partnership con altre aziende, Amazon ha fatto calare proprio i titoli delle aziende del settore con cui erano affiliate. Pare quindi chiaro che il suo ingresso in questo mercato avrà degli effetti negativi sulle altre aziende.