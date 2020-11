Nel prossimo weekend, dopo la pausa per le nazionali, ritorneranno le grandi competizioni calcistiche su Sky. Da qui sino al Natale, gli appassionati saranno impegnati in una full immersion tra Serie A, Champions League e campionati stranieri.

Con la pandemia in atto, la televisione è divenuta centrale nella trasmissione di calcio e sport. Per seguire la propria squadra del cuore così come per seguire il proprio sport preferito, gli appassionati non possono non affidarsi a Sky. Oltre all’offerta satellitare, la pay tv garantisce anche una promozione per il digitale terrestre.

Sky ed il digitale terrestre: nuova offerte per vecchi ed attuali abbonati

La nuova proposta di Sky per il digitale terrestre si concentra proprio sul pacchetto dedicato a Sport e Calcio. I clienti che attivano un nuovo piano con la tv a pagamento avranno accesso a tutte le esclusive dell’emittente al semplice costo di 34,90 euro al mese. La promozione si rivolge anche a tutti gli abbonati storici di Sky con piano satellitare già attivo.

I vantaggi di un ticket con digitale terrestre sono molteplici. Oltre al costo ridotto rispetto alla tecnologia satellitare, i clienti di Sky potranno vedere i loro contenuti tv preferiti senza parabola e decoder.

La promozione inoltre è integrata anche da due particolari extra gratuiti. Gli abbonati, in primo luogo, avranno diritto al servizio Sky Go completamente a costo zero. Oltre all’app di streaming vi è un vantaggio anche legato ai canali Cinema. Tutti i canali Cinema appartenenti all’ex galassia Mediaset Premium saranno infatti disponibili a costo zero.