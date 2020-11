Ora è ufficiale: Nokia Streaming Box 8000 è disponibile all’acquisto in Germania, Austria e Svizzera. A quanto pare, nei giorni scorsi, erano emerse alcune timide notizie a riguardo tramite l’azienda austriaca StreamView, la quale collaborava a stretto contatto con Nokia per condurre l’operazione. L’azienda ha detto che ci sarà anche l’arrivo di televisori, ma allo stato attuale non ne abbiamo ancora visti. Si dovrà aspettare probabilmente qualche altro giorno.

Nokia: lo streaming Box 8000 è disponibile solo in tre Paesi, ma è solo questione di tempo

Nokia Streaming Box 8000 è compatto ed ha delle forme spigolose, il telecomando ha molti pulsanti tutti retroilluminati. Tra questi spiccano in particolar modo quelli per Netflix, Prime Video, Assistant, YouTube e Google Play. Il dispositivo si basa su Android TV 10 con supporto Chromecast all’interno ed ha specifiche tecniche di fascia bassa:

SoC Amlogic S905X3 CPU quad-core basata su Arm Cortex-A53 GPU Arm Mali-G31 MP2

RAM: 2 GB, DDR3

Archiviazione: 8 GB, eMMC

Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2 compatibile con tastiere e gamepad

Porte: 1x HDMI 1x USB 3.0 Type-A 1x USB Type-C 1x Ethernet 1x Jack audio da 3,5 mm

Dimensioni: 112 x 112 x 24 mm

Peso: 250 g

Il costo del set-top box è di 99 euro. Quello che possiamo osservare a prima impressione è che, tralasciando le porte USB ed Ethernet, le specifiche sono molto simili, se non identiche, a quelle del nuovo Google Chromecast. Il suddetto è più conveniente per tre motivi: costa 30 euro in meno, è più compatto e non necessita di un alimentatore esterno.

Comunque, in ogni caso, per ora è acquistabile solo nei tre Paesi che abbiamo elencato all’inizio dell’articolo. Nonostante il sito ufficiale dica “spedizione gratis in tutta l’UE”, il check-out è attuabile solo in uno di questi tre Paesi. Dovremo solamente pazientare un altro po’ e il box sarà disponibile in tutta Europa.