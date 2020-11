Se c’è una categoria di immagini che ha spopolato sul web negli ultimi 10 anni, quella è senza alcun dubbio la categoria dei meme. Immagini divertenti, ironiche, che spaziano nel contenuto dalle semplici freddure agli argomenti di attualità e politica partendo da un template comune. Spesso infatti la stessa “base”, ossia lo sfondo del meme su cui poi si applica il testo – che può essere posizionato liberamente sulla parte superiore e inferiore, o come didascalia dei personaggi stessi – viene adoperata per più situazioni, diventando di fatto virale.

Le migliori basi degli ultimi anni provengono perlopiù da Reddit, un social network che ha sfornato alcuni dei più grandi tormentoni dell’internet. Ma come sfruttare la popolarità dei vari template per creare dei propri meme? In questa piccola guida vi spiegheremo quali app scegliere per far divertire i vostri amici e i membri delle communities a cui appartenete.

Meme, ecco quali sono le migliori app per crearli

Le applicazioni per i meme ormai si sprecano, ma non tutte meritano considerazione. Spesso richiedono acquisti in-app per sbloccare contenuti banali o per effettuare modifiche su un template, e pertanto non vale la pena scaricarle.

Al momento, le migliori applicazioni presenti sui principali store – quindi Google Play Store per Android e Apple Store per iOS – sono: