Android: sul Play Store solo oggi cinque app a pagamento gratis

Quando Android arriva con le sue novità riesce a mettere sempre dietro tutti gli altri sistemi operativi. Il robottino verde è diventato un esempio di solidità ma soprattutto di versatilità e personalizzazione, aspetti che spingono le persone talvolta anche a cambiare passando da piattaforme come iOS.

Il sistema operativo di Google risulta uno di quelli più affidabili in assoluto vista anche l’opportunità di poter cambiare faccia all’intera piattaforma. Gli utenti amano queste opportunità, le quali si vanno a sommare alla presenza del Play Store di Google. All’interno del nostro spazio dedicato ai contenuti è possibile scaricare qualsiasi applicazione o gioco in maniera gratuita o con un pagamento. Durante gli ultimi giorni poi sono arrivate tantissime offerte interessanti proprio in merito ai prezzi. Molti contenuti dello Store sono stati proposti a zero, praticamente gratis. Tale opportunità durerà ancora per diversi giorni, per cui potete approfittarne.

Android, solo per oggi ci sono tanti contenuti a pagamento totalmente gratis sul Play Store

Sotto potete trovare un elenco ben fornito con tutte le applicazioni e i giochi migliori che abbiamo individuato tra quelli a pagamento offerti gratis solo per qualche giorno. Android dunque mi permette di scaricare il tutto direttamente dal Play Store, con i link che abbiamo a posto direttamente qui.