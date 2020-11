A partire dallo scorso 14 novembre 2020, e fino al prossimo 23 dello stesso mese, con il nuovo concorso Tim, valido per tutti gli iscritti al programma fedeltà Tim Party, è possibile vincere uno dei dieci smartphone Motorola Razr 5G, messi in palio durante tutta la durata del concorso.

Quest’ultimo, denominato “Apri il futuro con Tim Party” e rivolto a tutti i clienti intestatari di un contratto di rete fissa o mobile Tim, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, offre ogni giorno un Motorola Razr 5G in modalità Instant win. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Party offre la possibilità di vincere un Motorola Razr 5G

Per partecipare al concorso, bisogna accedere al sito Tim nell’area dedicata a Tim Party, compilare l’apposito form, prendere visione dell’informativa privacy e accettare il regolamento. A seconda del Cluster di appartenenza, ciascun partecipante, giornalmente, avrà un differente numero di possibilità di gioco.

I clienti Cluster 1 (attivi da massimo 12 mesi, avranno 1 chance di gioco, i clienti che rientrano nel Cluster 2 (attivi da oltre 12 mesi e fino a 5 anni) hanno 2 chance di gioco. Poi i Cluster 3, (attivi da oltre 5 anni) avranno 3 chance di gioco, infine i clienti Cluster 4, sono coloro che hanno almeno una di queste caratteristiche: hanno sia una linea fissa che una mobile intestata allo stesso codice fiscale; hanno una linea mobile prepagata su cui sia attiva l’offerta Tim 100%, Unica o una offerta della gamma Tim Smart o Connect, Tim Super o una specifica offerta Tim Vision; hanno una linea mobile abbonata. I clienti Cluster 4 avranno, dunque, 5 chance di gioco.

Ogni cliente Tim iscritto a Tim Party può giocare una o più volte al giorno, nel limite delle chance del proprio Cluster di appartenenza, fino all’eventuale aggiudicazione di un premio Instant Win. Ogni partecipante, infatti, può vincere un solo premio Instant Win nell’intero periodo di durata del concorso. I vincitori, per aver diritto al premio messo in palio da Tim, dovranno convalidare la vincita compilando il form che comparirà a video immediatamente dopo la vincita, inserendo correttamente i dati richiesti per la spedizione del premio. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.