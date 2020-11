Alcune offerte cambiano di prezzo per gli utenti iscritti al registro delle SIM Ricaricabili di TIM, Vodafone e Tiscali. Non sono rimodulazioni inattese in quanto le notifiche sono giunte in tempo per procedere all’eventuale recesso gratuito dal contratto per passaggio ad altra tariffa e/o altro operatore. Ma il costo è comunque aumentato regalando in alcuni casi nuovi contenuti a fronte di un tariffario così giustificato. Per Vodafone, invece, le cose sono state diverse per utenti che stanno pagando di più senza ricevere nulla in cambio. Ecco la situazione al momento.

Offerte rimodulate: queste di TIM, Tiscali e Vodafone costano più dei mesi precedenti

Questo è quanto indica Vodafone relativamente ad un messaggio informativo sopraggiunto all’attenzione dei diretti interessati nei mesi precedenti:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

In casa TIM Mobile va decisamente meglio per una rimodulazione da 1,90 euro al mese che ha concesso la possibilità di scegliere tra l’upgrade ad illimitati minuti e un piano dati aggiuntivo con 20 Giga Extra al mese da usare dal proprio dispositivo ed in hotspot 4G LTE.

Calca la mano Tiscali per 2,99 euro al mese che concedono la possibilità di sbloccare ulteriori contenuti a scelta tra: