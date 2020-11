Microsoft sta lavorando per portare un’importante funzionalità antivirus di Windows 10 nella sua offerta Advanced Threat Protection (ATP) per macOS. Secondo la roadmap del prodotto Microsoft, la società porterà presto Network Protection alla versione macOS di Microsoft Defender for Endpoint.

Ciò dovrebbe ridurre al minimo la probabilità che un dispositivo protetto subisca un attacco basato su Internet. La funzione, che dovrebbe arrivare il mese prossimo, metterà anche in atto misure per bloccare il traffico in uscita diretto verso domini noti per ospitare contenuti dannosi.

Microsoft sta lavorando per risolvere un problema su macOS

La versione macOS di Microsoft Defender for Endpoint è stata lanciata per la prima volta nell’estate del 2019, completa della stragrande maggioranza delle funzionalità presenti nel servizio equivalente per Windows 10. Vale la pena notare, tuttavia, che il servizio sembra avere problemi di compatibilità con alcuni dispositivi che eseguono macOS 11.

“Test approfonditi di MDE su macOS11 hanno rivelato un problema intermittente che colpisce i dispositivi macOS con modelli di schede grafiche specifici. In rari casi, sui dispositivi macOS interessati, si sono verificate errorii di sistema macOS con conseguente ‘panico del kernel’ “, osserva Microsoft.

Il ‘panico del kernel’, per chi non lo sapesse, è una misura messa in atto dal SO quando il sistema operativo rileva un errore dal quale non può recuperare. Se viene rilevato un errore di questo tipo, il sistema attiva uno spegnimento automatico. In molti casi, un semplice riavvio è sufficiente per risolvere qualsiasi problema riscontrato dal sistema. Il vero problema sorge quando il ‘panico del kernel’ si ripresenta regolarmente, influenzando l’usabilità di un dispositivo.

Secondo Microsoft, il team di sviluppo sta “lavorando attivamente” con gli ingegneri Apple per chiarire il profilo dei dispositivi interessati. L’obiettivo, naturalmente, è rimediare al problema, ma non è ancora chiaro quando il problema sarà risolto in toto.