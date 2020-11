I punti di forza di Iliad sono oramai molto chiari agli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori. Se il provider francese è riuscito nell’impresa di attivare sette milioni di SIM in poco più di due anni lo si deve in particolare modo alla grande operazione commerciale basata su promozioni low cost.

I vantaggi delle ricaricabili di Iliad sono indiscutibili. Con la Giga 50, ad esempio, i clienti attivano un profili con consumi quasi illimitati a soli 7,99 euro.

Iliad, evitare i problemi per internet: questa la soluzione fai da te

Se il lato commerciale è il vero punto di forza di Iliad, ci sono ancora alcune piccole lacune che il provider deve colmare. Ancora tanti abbonati, a questo proposito, continuano a denunciare problemi di connessione.

Iliad, a differenza di altri operatori, complice la sua giovane età ancora non può offrire copertura integrale per le sue reti sul territorio. Ciò provoca mancanze di linea, specialmente per quanto concerne la connessione internet.

Gli utenti hanno scoperto però nelle ultime settimane una soluzione fai da te che potrebbe aiutare nel quotidiano. In caso di assenza per la connessione 4G, per tornare a navigare in rete, è possibile passare attraverso le impostazioni del proprio smartphone alla tecnologia 3G.

Il 3G, infatti, al netto di minori performance garantisce più affidabilità per la stabilità della linea. Questa soluzione è ovviamente temporanea. I problemi strutturali per le connessioni Iliad si risolveranno non appena il gestore – entro i prossimi mesi – completerà i lavori per le antenne di proprietà.