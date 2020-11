Euronics parte alla carica cercando di anticipare la concorrenza con tante offerte molto allettanti ancora prima dei tanto attesi Black Friday e Cyber Monday. Delle offerte che saranno attive fino al 30 novembre con l’offerta “E’ già Black Friday”. I prodotti scontati sono veramente tanti e soprattutto alcune offerte vedono un taglio del prezzo veramente consistente. E soprattutto ce n’è per tutti i gusti, dalle televisioni, agli smartphone, fino ai pc, tablet ed elettrodomestici. Ma vediamo insieme alcune delle offerte più interessanti presenti sul sito ufficiale.

Euronics suona la carica con tante offerte eccezionali

Tra le offerte più interessanti sul fronte pc e notebook troviamo il famoso Galaxy Book S (versione Intel) scontato di oltre il 25%, con un prezzo che passa da 1229€ a 899€. Se necessitate di un bel pc comodo, portatile e soprattutto di altissimi livello, allora questo prodotto Samsung fa proprio al caso vostro. Presenti anche molti notebook e convertibili Lenovo, dalla serie Flex 5 per arrivare ai vari Ideapad.

Per quanto riguarda gli smartphone le offerte sono veramente molto interessanti. Troviamo il nuovo Motorola G9+ scontato da 299€ a 199€, per un prodotto medio gamma praticamente perfetto, soprattutto ad un prezzo del genere; ma anche Redmi Note 9, 9S e 9 Pro, scontati dal 15 al 30%. Anche lo Xiaomi Mi 10 Lite passa da 399€ a 349€, mentre la serie A di Samsung con i suoi A51 e A71 va in sconto del 30% con un prezzo rispettivamente di 269€ e 329€. Ma anche sul fronte top di gamma Euronics non ci lascia a bocca asciutta: in offerta Lg Velvet, che passa da 649€ a 499€, e anche il Galaxy S20+, per uno sconto incredibile, da 1029€ a 749€.

Ma e sul fronte Tv e Smart Tv che troviamo gli sconti più sostanziosi, con tagli fino al 50% su moltissimi prodotti: Sony, Lg, Samsung, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tipologie di budget, dal FHD a QHD con prezzi che vanno da 400€ per arrivare fino a 4000€.

Insomma, cosa aspettate? Andate subito a vedere queste offerte per trovare magari qualche prodotto che potrebbe interessarvi senza nemmeno aspettare il Black Friday e rischiare di rimanere a bocca asciutta.