Per cercare di distogliere l’attenzione degli utenti dalle offerte MediaWorld e delle dirette concorrenti, Unieuro ha pensato di lanciare un’ottima promozione intitolata Change Black Friday, all’interno della quale si trovano sconti veramente molto interessanti.

Nell’idea di agevolare l’acquisto da parte di milioni di consumatori, l’azienda ha giustamente pensato di rendere disponibili gli stessi identici prezzi anche online sul sito ufficiale, in tal modo sarà possibile raggiungere l’acquisto dal divano di casa, ottenendo la spedizione a domicilio a costo azzerato per ogni ordine superiore ai 49 euro. Gli interessati, inoltre, devono sapere dell’esistenza di un extra sconto del 5% applicato direttamente nel carrello, quindi non visibile nel prezzo iniziale mostrato a schermo.

Unieuro: il Change Black Friday è incredibile

Il Change Black Friday di Unieuro è davvero molto interessante, proprio perché in grado di scontare tantissimi prodotti a prezzi decisamente ribassati, tra questi spicca senza dubbio il Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e finalmente raggiungibile ad un prezzo abbastanza abbordabile, 749 euro per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Sono disponibili anche altri prodotti legati ad una fascia relativamente bassa, non mancano infatti Xiaomi Mi Note 10 Lite a 259 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A72, Oppo A91 o Huawei P Smart Pro.

Maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro discusso nel nostro articolo sono disponibili nelle pagine che potete trovare direttamente online sul sito ufficiale.