Allo stato attuale, con molta probabilità, Iliad è l’attore principale del mercato della telefonia italiana. La compagnia francese ha fatto breccia nel pubblico in maniera definitiva con le sue iniziative low cost che prevedono, tra l’altro, che soglie di consumo molto elevate per internet, chiamate ed SMS.

Iliad con le offerte di Fibra Ottica: tutto lascia pensare al 2021

Le principali ricaricabili di Iliad si confermano la Giga 40 e la Giga 50. Queste iniziative hanno garantito ad Iliad un bacino di pubblico che supera i sette milioni di clienti. Il prossimo passo dell’operatore verso una crescita sempre più omogenea nel nostro paese sarà il lancio di tariffe inerenti il settore della telefonia fissa.

Le ultime indiscrezioni parlano chiaro ed inoltre anche gli stessi dirigenti del gruppo oramai non ne fanno più mistero. A breve, Iliad proporrà ufficialmente al pubblico le sue prime offerte con reti di Fibra Ottica.

Già in questi mesi, il gruppo ha fatto degli importanti passi in avanti. Il provider, infatti, ha aperto il confronto con Open Fiber al fine di garantirsi la distribuzione delle reti internet in Fibra ottica sul territorio italiano. Il Ministero dello Sviluppo Economico, poi, ha dato il suo consenso al gestore per operare anche nel campo della telefonia fissa.

L’unico nodo da sciogliere quindi resta quello dei tempi. I clienti sono sempre più interessati dall’arrivo di Iliad nel settore della telefonia fissa, un arrivo che potrebbe coincidere anche in questo caso con offerte low cost. Possibile periodo da segnare sul calendario è quella dell’estate 2021.