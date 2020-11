In questi mesi ed anche nelle ultime settimane, Iliad si è accreditato agli occhi del grande pubblico come l’operatore che garantisce le migliori ricaricabili. Il rapporto tra soglie di consumo e costo mensile di una tariffa quale Giga 50 è innegabile. Al costo di 7,99 euro, gli abbonati possono attivare una promozione che prevede 50 Giga per internet più chiamate ed SMS illimitati.

Iliad, altre due ricaricabili con soglie di consumo alte e prezzi bassi

Se la Giga 50 rappresenta la principale iniziativa messa a disposizione per i nuovi clienti, tutti coloro che vogliono attivare una SIM con Iliad possono anche optare per due offerte poco conosciute. Queste tariffe si attivano direttamente attraverso il sito internet del gestore francese.

I nuovi clienti, ad esempio, possono scegliere la Giga 40. Questa tariffa prevede un costo per il rinnovo mensile pari a 6,99 euro. Il pacchetto di consumi per gli utenti prevede 40 Giga per la navigazione internet (tra cui 4 Giga per il roaming dai paesi UE), chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS illimitati da inviare a chiunque. Il costo di attivazione per la promozione prevede una spesa una tantum di 10 euro.

La seconda ricaricabile prevista dal provider è invece la Iliad Voce. Questa tariffa si rivela particolarmente vantaggiosa per chi vuole soglie alte per le telefonate, senza però la componente internet. Al costo di 4,99 euro gli utenti avranno chiamate senza limiti da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili. Anche in questa circostanza è prevista un costo di attivazione pari a 10 euro.