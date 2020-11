Il nuovo SottoCosto reso disponibile da Esselunga anticipa tutte le offerte Black Friday, proponendo buoni sconti su innumerevoli prodotti di tecnologia, a partire da uno smartphone legato effettivamente alla fascia medio-bassa, marchiato Samsung.

Esattamente in linea con le campagne promozionali delle scorse settimane, anche in questo caso l’acquisto sarà possibile esclusivamente in negozio, con validità fissata fino al 21 novembre 2020, ma con scorte limitate. Essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, ricordiamo che il numero di unità distribuite nei vari punti vendita in Italia è estremamente limitato.

Esselunga: le offerte sono senza limiti

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è sicuramente il Samsung Galaxy A20s, uno smartphone da 6.5 pollici con risoluzione HD+, nonché sistema operativo Android 9, processore octa-core, tripla fotocamera posteriore, nonché un sensore anteriore da 8 megapixel. Non manca, infine, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, lo sblocco con il viso 2D ed una batteria da 4’000mAh.

Tutto questo sarà vostro a soli 119,93 euro, con 32GB di memoria integrata e garanzia di 2 anni. Se interessati dovete affrettare sicuramente la scelta, poiché sono stati distribuiti solamente 7’500 pezzi su tutto il territorio nazionale, di conseguenza potrebbero terminare molto prima del previsto, e rischiereste di restare a bocca asciutta in pochissimo tempo.

Per conoscere da vicino l’intero volantino Esselunga, raccomandiamo la visione delle pagine seguenti, in questo modo potrete anche scoprire altri prodotti in promozione non legati alla tecnologia vera e propria.