Comet sorpassa tutti con il lancio di un volantino azzeccato, ricco di occasioni e di sconti alla portata di ogni singolo utente sul territorio, sopratutto data la disponibilità globale sull’intera penisola italiana. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, in tantissimi sono felici degli effettivi risultati raggiunti.

L’acquisto, come era lecito immaginarsi dato l’incipit, è possibile effettuarlo in ogni negozio, in aggiunta anche al sito ufficiale di Comet. Coloro che opteranno per questa seconda soluzione potranno godere di spedizione gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine di spesa superiore ai 49 euro.

Comet: gli sconti come non li avete mai visti

I prodotti su cui Comet ha voluto puntare sono i classici Samsung Galaxy, rappresentati per l’occasione da Galaxy S20+ e Galaxy S20 FE, ottimi modelli di fascia alta ed in parte differenti tra loro.

Da un lato, infatti, abbiamo uno dei migliori in assoluto, l’S20+, in vendita alla modica cifra di 849 euro, se considerato il listino originario che superava abbondantemente i 1000 euro. Dall’altro arriva l’S20 FE, la new entry del mercato contemporaneo, caratterizzato dalla stessa identica scheda tecnica del Galaxy S20, ma con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione al classico Exynos. Il suo prezzo è decisamente più abbordabile, sono infatti necessari 599 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Comet, allora potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite sul sito dell’azienda.