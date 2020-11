Da diverso tempo ormai il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di adottare su alcuni smartphone di fascia media i processori di casa Qualcomm e a quanto pare anche il prossimo smartphone di questa serie monterà un SoC dell’azienda statunitense. Secondo alcuni rumors e benchmark pubblicati sul portale Geekbench, infatti, il prossimo Samsung Galaxy A52 potrebbe avere come processore il SoC Snapdragon 750 5G.

Samsung Galaxy A52 in arrivo con il SoC Snapdragon 750 5G

I nuovi benchmark pubblicati sul noto portale Geekbench ci hanno rivelato nel corso delle ultime ore alcune caratteristiche del prossimo device di casa Samsung. Come già accennato, infatti, una notizia molto importante emersa dal portale è il processore che troveremo sotto alla scocca. A quanto pare, sembra che il nuovo Samsung Galaxy A52 sarà alimentato dal nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 750 5G. Quest’ultimo, come suggerisce il nome, sarà ovviamente in grado di supportare la nuova connettività di quinta generazione, dato che è accompagnato dal modem Snapdragon X52.

Oltre a questo, dai benchmark è emerso che la memoria RAM sarà pari ad almeno 6 GB, anche se quasi sicuramente lo smartphone verrà distribuito in più versioni. Da notare poi come il software preinstallato al debutto potrebbe essere già la nuova release di Big G, ovvero Android 11. Riguardo ai punteggi, invece, sono stati totalizzati 298 punti in single core e 1001 punti in multi core.

Il portale di benchmark Geekbench non ci ha rivelato altre informazioni, ma prima del debutto ufficiale del nuovo device di Samsung arriveranno sicuramente nuovi dettagli.