Quante volte abbiamo pensato che sarebbe stato comodo portarsi in viaggio una piccola lavatrice? Quanto sarebbe stato più comodo averne una e poter quindi rinunciare ad alcuni cambi da portare in giro, potendo lavare quelli già presenti? Ogni volta che abbiamo immaginato uno scenario simile, molto probabilmente ci aspettavamo una particolare tecnologia. È probabile che vi stupiate, ma non serve né alta tecnologia, né corrente elettrica. Vi presentiamo quindi, Scrubba, la lavatrice da viaggio.

Scrubba, ecco come funziona questa lavatrice tascabile

Ashley Newland è l’australiano che l’ha ideata. Si trovava in Tanzania e aveva organizzato un’arrampicata sul Kilimanjaro. Non a caso, questa lavatrice è perfetta per tutti coloro che hanno l’esigenza di portarsi meno vestiti possibili e di tenerli sempre puliti, anche quando si va a fare trekking. Tutto è cominciato attraverso un crowdfunding su Indiegogo. Ashley chiedeva 2000 dollari per realizzare il progetto e ne ha raccolti ben 22.000! Per poter acquistare il prodotto è sufficiente andare sul sito apposito a questo link. Tuttavia, gli italiani farebbero meglio ad acquistarla su Amazon Europe, poiché la spedizione sarebbe più semplice e più rapida. Il kit intero da viaggiatore, ha il costo di circa 75 euro, mentre la sola lavatrice ne costa 48.

Il funzionamento di questo oggetto è molto semplice: si tratta di una borsa impermeabile. Un apposita valvola permette di buttare fuori tutta l’aria in eccesso, mentre le pareti interne più ruvide favoriscono il lavaggio dei vestiti. Sebbene sia pensata per biancheria intima e cambi leggeri, coloro che l’hanno provata garantiscono che dentro è possibile metterci qualsiasi cosa. Il peso della borsa vuota è di circa 150 grammi la capienza è di ben 4 litri. Inserendo al suo interno i vestiti, il sapone liquido e l’acqua, sarà sufficiente frizionare la borsa per qualche minuto per aver effettuato il lavaggio. Oltre a essere un pratico modo per mantenere la pulizia dei propri vestiti anche in viaggio, Scrubba può essere una scelta ecologica e di risparmio.