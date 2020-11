Molti sono a conoscenza del fatto che, nel momento in cui usiamo lo smartphone (e non solo), siamo soggetti ad un numero di radiazioni abbastanza ampio. Come detto prima, non è di certo una novità, ma ancora oggi ci sono molte preoccupazioni che girano intorno al discorso. Di sicuro la salute non è un qualcosa di trascurabile, ma su una cosa possiamo stare sicuri e certi: non c’è alcuna correlazione tra tumori e radiazioni. Quindi, in quest’epoca dove anche il 5G è diventato un qualcosa di potenzialmente mortale (cosa che non è), è meglio fare chiarezza.

C’è un ente tedesco, chiamato Bundesamt für Strahlenschutz, il quale ha stilato una lista di smartphone che sono più o meno radioattivi. Questo ente, detto anche Ufficio Federale Tedesco, ha condotto vari studi sull’argomento, tanto da riuscire ad avere molte informazioni su diversi smartphone. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Radiazioni da smartphone: brutte sorprese per chi usa Xiaomi e iPhone

Da questo punto di vista, i dispositivi cinesi Xiaomi sono da evitare. Infatti, si innestano nella classifica dei cellulari maggiormente radioattivi 6 volte su 16. Attenzione anche ai dispositivi marcati Apple:

Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi Max 3 OnePlus 6T HTC U12 life Xiaomi Mi Mix 3 Xperia XA2 Plus Google Pixel 3 XL Xiaomi Mi 9/9 SE iPhone 7 Xperia XZ1 Compact HTC Desire 12/12+ Xiaomi Mi 9T Google Pixel 3 iPhone 8 Xiaomi Redmi Note 5 Zte Axon 7 mini

Nella classifica degli smartphone “buoni”, invece, capeggia Samsung, con 8 modelli su 16: